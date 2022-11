LIVE Musetti-Fritz 6-6 | Italia-USA 1-0 Coppa Davis in DIRETTA | si va al tiebreak

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DI-USA DIDALLE 10.00 3-2. Pizzica la riga con il rovescio lungolinea il californiano. 2-2. Che peccato! Risposta bellissima die manca la conclusione di dritto. 2-1. Passa di un soffio la smorzata earriva con un istante di ritardo. 1-1. Risponde con l’ace anche. 1-0. Comincia con l’ace lo statunitense. 6-6! Con l’aceesce da un game difficile annullando in maniera pazzesca un set point. A-40 Gran servizio al centro per: quarta palla per il ...

Dopo il torinese tocca a Lorenzocontro Taylor Fritz ( reduce dalle semifinali conquistate alle Atp Finals di Torino ). In caso di parità sarà poi la volta dei doppisti Fabio Fognini e Simone ...Sonego gioca alla pari con Tiafoe e lo batte con una prestazione straordinaria al servizio, a breve- Fritz 12:45 - In campo i numeri 1 delle rispettive nazioni: Lorenzoe Taylor ...Il primo mini break è in favore dell'americano, ma Sonego se lo riprende con un passante meraviglioso. Si gira sul 3-3, poi Tiafoe sbaglia un dritto non impossibile e regala un altro mini break all'az ...In campo gli azzurri contro gli Stati Uniti. Sonego sta giocando alla pari con Tiafoe, a seguire Musetti-Fritz ...