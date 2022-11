LIVE Musetti-Fritz 3-3 | Italia-USA 1-0 Coppa Davis in DIRETTA | grande equilibrio in avvio di match

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DI-USA DIDALLE 10.00 15-15 Entra con i piedi nel campo e piazza la risposta vincente di dritto. 15-0 In rete il rovescio didopo una buona risposta. 3-3. Lungolinea di rovescio paradisiaco dell’azzurro per chiudere il game. 40-30 Che dritto diin contropiede! 30-30 Che rovescio ha tiratodalla fase difensiva! 30-15 Servizio al centro e dritto a campo spalancato. 15-15 Variacon il back e sbaglia il rovescio. 0-15 Si fa trovare impreparatoin uscita dal servizio. 3-2. Terzo turno di ...

Dopo il torinese tocca a Lorenzocontro Taylor Fritz ( reduce dalle semifinali conquistate alle Atp Finals di Torino ). In caso di parità sarà poi la volta dei doppisti Fabio Fognini e Simone ...Ora- Fritz 12:17 - Dopo il cambio campo è Tiafoe ad avere la sua chance, ma ancora il servizio e dritto di Sonego riportano il punteggio in parità, 7 - 7 12:15 - Con lo schema servizio e ...In campo gli azzurri contro gli Stati Uniti. Sonego sta giocando alla pari con Tiafoe, a seguire Musetti-Fritz ...L’Italia affronta gli Stati Uniti nei quarti di finale di Coppa Davis: in campo Lorenzo Sonego contro Frances Tiafoe. A seguire Lorenzo Musetti contro Taylor Fritz. In chiusura il doppio con Simone Bo ...