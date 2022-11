LIVE Juventus-Arsenal 1-1 calcio femminile | Champions League in DIRETTA | Miedema pareggia su calcio d’angolo

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61? Gooooooool dell’. Le inglesi sultrovano il pareggio con la rete di, che punisce una cattiva uscita del portiere francese.1-1. 60? Parte sulla fascia destra Blackstenius, che una volta arrivata sul fondo tenta un cross teso basso. Brava Rosucci a mandare in. 59? Lapressa alta in questa fase, recuperando palloni nella metà campo avversaria, levando certezze al gioco dei gunners. 57? Quanto chiesto da Montemurro nell’intervallo sembra essere chiaro: sfidare le giocatrici del club londinese in velocità con gli inserimenti di Beerensteyn e di Caruso, ...