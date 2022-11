LIVE Juventus-Arsenal 0-0 calcio femminile | Champions League in DIRETTA | le squadre vanno all’intervallo in perfetto equilibrio

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:50 Buona prova fino ad ora della squadra torinese, che ha offerto poche occasioni alle avversarie, costrette ad accontentarsi di un possesso palla sterile come dimostra il 53% di possesso palla avuto dalle inglesi nei primi 45 minuti. 46? Termina sullo 0-0 il primo tempo di, con la traversa di Blackstenius che ha fatto tremare la formazione bianconera. 45? Caruso serve Bonansea sulla destra, che crossa in mezzo proprio verso Caruso che spizza verso la porta, non trovando però lo specchio. 45? Ci sarà un minuto di recupero. 44? Pedersen prova ad indirizzare di testa verso la porta sugli sviluppi deld’angolo, ma l’arbitro vede un’irregolarità in area di rigore, chiamando fallo in attacco. 43? Beerensteyn mette a sedere Catley e arriva ...