LIVE Juventus-Arsenal 0-0 calcio femminile | Champions League in DIRETTA | iniziata la ripresa senza cambi

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA49? Errore di Lenzini che lascia scorrere un cross di Nobbsnotare la predi Foord alle sue spalle. Per fortuna dellail portiere francese respinge ind’angolo. 48? Primo cartellino giallo dell’incontro che spetta a Pedersen: la numero 2 bianconera arriva in ritardo su Walti, pestandole il piede. 47? Non ci sono statida nessuna delle due parti: lacon le stesse 22 giocatrici che avevano cominciato la partita. 46? Ripartiti!! Primo possesso per la, che si butta subito in avanti. 22:02 Rientrano in campo le giocatrici per giocare i secondi 45 minuti di questo incontro. 22:01 Oltre al risultato da salvare per ...