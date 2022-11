LIVE Italia-Svizzera basket femminile | Qualificazioni Europei in DIRETTA | a Napoli arriva l’emozione azzurra

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:30 Buonasera a tutti i lettori, e benvenuti a questa. Dopo un anno l’torna a giocare una partita ufficiale, ed è quella di qualificazione aglidel 2023. C’è ladall’altra parte del parquet. A che punto è il girone – Il profilo dellaBuona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladi, match valido per la terza giornata di qualificazione aglifemminili del 2023. Si gioca al PalaBarbuto di, dove la Nazionaleha già giocato in due occasioni nel passato. Sette i precedenti tra ...

Dal canto loro i Muse, passati inper unall'Alcatraz di Milano lo scorso ottobre, sono pronti per dare il via al nuovo tour a supporto dell'ultimo album "Will of the people" che, in ...Dopo poche ore dall'inaugurazione arrivarono pacchi da tuttaper aiutare Vincenzino.A due settimane dalla finale, arriva su Sky Uno e in streaming su NOW il Quinto Live Show di X Factor 2022. L'appuntamento è per Stasera alle 21.15. Verranno eliminati due concorrenti.Il nuovo format della manifestazione a cura del Sole 24 Ore si aggiudica il premio più prestigioso dedicato agli eventi ...