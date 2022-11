LIVE Italia-Svizzera 70-26 basket femminile | Qualificazioni Europei in DIRETTA | ultimi e non decisivi dieci minuti

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6? al termine,che ha smesso di usare Herminjard per infortunio. 75-26 Dentro l’aggiuntivo. 74-26 Gioco da tre punti trovato da Fassina.7’30”, si segna molto poco. 72-26 Da sotto Andrè. Inizia l’ultimo quarto. TOP SCORER –: Zandalasini 17;: Herminjard 6 Finisce il terzo quarto,che definire in controllo è pure riduttivo. 70-26 Dalla media Fassina. Ultimo minuto del terzo quarto. 68-26 1/2 Schwarz. Bonus speso dall’, fallo di Romeo, ci sono due liberi dopo quest’allacciata con Schwarz. Meno di 2a fine terzo quarto. 68-25 Bestagno per Zandalasini libera da sotto. 66-25 Bel contropiede di Verona! 64-25 Vicino a canestro Zandalasini con un altro ...

Il presidente del Consiglio all'assemblea Anci: 'Fra le priorità del governo c'è proprio quella di dare una nuova centralità ai comuni d''. Il segretario di Azione Calenda, dopo aver incassato la disponibilità del premier a discutere di contenuti precisa: per votare la manovra 'non credo che siamo pronti noi né se lo aspetta ...Essere protagonisti ine lottare per uno dei primi quattro posti in graduatoria in campionato, magari il primo.CURLING - Segui LIVE la semifinale degli Europei tra Italia e Scozia. Appuntamento in diretta tv su Eurosport e Discovery+ dalle 20:00 ...La Nazionale Femminile è in campo al PalaBarbuto di Napoli per il primo impegno della seconda finestra degli EuroBasket Women 2023 Qualifiers. Palla a due alle ore 19:00 contro la ...