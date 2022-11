LIVE Italia-Svizzera 5-6 | Europei curling femminile in DIRETTA | le azzurre accorciano le distanze nell’ottavo end

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.08: PECCATO! Niente doppio punto ma non era facile. L’guadagna un solo punto e adesso strada libera per la. Serve un miracolo alle14.07: C’è margine per il doppio punto azzurro. L’ultimo tiro di Constantini non è facile ma nemmeno impossibile 14.03: Stonea punto prima degli ultimi 4 tiri ma ci sono due stone14.00: Doppio punto svizzero dopo 8 tiri, troppi errori delle13.51: L’errore di Paetz regala una chance all’! Arrivano solo due punti per lae si può ancora fare! 6-4 per le elvetiche dopo 7 end 13.49: Non riesce la bocciata di Constantini e si apre la strada per i tre punti della ...