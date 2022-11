LIVE – Italia-Svizzera 25-10 | qualificazioni Europei 2023 basket femminile | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ladi, sfida valida come terza giornata delleaglidi. A poco più di un anno di distanza dall’ultimo impegno ufficiale, torna in campo la Nazionale guidata da coach Lardo, per la prima delle due sfide che costituiscono la seconda finestra di qualificazione alla rassegna continentale. L’si presenta al PalaBarbuto forte delle due vittorie nelle precedenti due partite, a comandare il gruppo H. Finora le azzurre si sono guadagnate il grado di favorita per passare il turno, visto che detengono il miglior attacco e contemporaneamente la miglior difesa del girone. Contro le elvetiche il pronostico è ancora a favore di Zandalasini e compagne, ma ...

... l'Espresso e PropagandaAngelo Bonelli, il leader di Europa Verde, ammette di essere turbato: "C'è stata un'incapacità di selezione nella candidatura", ha dettointervistato da Repubblica....nel carello nella sezione 'Acquista ORA' accanto alla Livechat seguendo questo LINK XIAOMI... Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Xiaomi, prima dell'effettivo ...La Nazionale Femminile è in campo al PalaBarbuto di Napoli per il primo impegno della seconda finestra degli EuroBasket Women 2023 Qualifiers. Palla a due alle ore 19:00 contro la ...Genova - Nel 2023 The Ocean Race, la più straordinaria e dura regata intorno al mondo, compie 50 anni e per la prima volta nella storia arriverà in Italia. La partenza è fissata per il 15 gennaio pros ...