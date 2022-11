LIVE Italia-Svizzera 12-6 basket femminile | Qualificazioni Europei in DIRETTA | ottimo inizio di Keys

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-8 Transizionechiusa da Herminjard. 12-6 Realizza l’aggiuntivo. 11-6 Movimento col passo d’incrocio diche segna e subisce il fallo di Favre! 9-6 Verona da tre sullo scarico di Bestagno! 6-6 Primi due dalla media di Herminjard. 6-4 Giro e tiro dicontro Favre: due punti! 4-4 Favre fa saltaree appoggia al vetro. 4-2 Primo canestro svizzero di Favre da sotto, 7’06” a fine primo quarto. 4-0 Due rimbalzi in attacco diche appoggia! 2-0 Arrivano i primi due di Bestagno. Primo minuto senza canestri. Primo possesso. 19:01con Jacquot Franchina Favre Herminjard e Fora. 19:00 Ecco le due squadre che vanno in campo! ...

... l'Espresso e PropagandaAngelo Bonelli, il leader di Europa Verde, ammette di essere turbato: "C'è stata un'incapacità di selezione nella candidatura", ha dettointervistato da Repubblica....nel carello nella sezione 'Acquista ORA' accanto alla Livechat seguendo questo LINK XIAOMI... Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Xiaomi, prima dell'effettivo ...Oggi, mercoledì 23 novembre, alle ore 19:00 si gioca Italia-Svizzera, ultimo match valido per il round robin dei Campionati Europei 2022 di curling femminile in scena a Oesterlund (Svezia). Le… Leggi ...A due settimane dalla finale, arriva su Sky Uno e in streaming su NOW il Quinto Live Show di X Factor 2022. L'appuntamento è per Stasera alle 21.15. Verranno eliminati due concorrenti.