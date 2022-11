LIVE Italia-Scozia 1-3 | Europei curling 2022 in DIRETTA | mano rubata degli scozzesi nel sesto end

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.40: Stone scozzese a punto dopo 4 tiri 21.36:. Si alza illlo e purtroppo Retornaz commette due errori gravi che regalano il punto ad una squadra scozzese che di regali proprio non ne ha bisogno perchè sta giocando in modo perfetto. Peccato! Adeso la situazione si fa molto complicata per gli azzurri 21.33: Non preciso Retornaz, resta una stone scozzese a punto quando mancano gli ultimi due tiri. La tensione si sta sentendo da entrambe le parti 21.29: L’errore di Hardie restituisce qualcosa agli azzurri che possono provare a fare i 2 punti. Mosaner piazza il punto, due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri 21.25: L’errore di Arman che non mette la stone nella casa permette agli ...