LIVE Brasile-Serbia | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | sorpresa Paquetà in mezzo al campo | presenti i due Milinkovic

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAEcco le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro,; Raphinha, Neymar, Vinicius Jr, Richarlison. All. Tite.(3-4-2-1): V.-Savic ; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, Gudelj, Mladenovic; S.-Savic, Tadic; Mitrovic. All. Stojkovic. 19.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, match d’esordio per entrambe le squadre nel girone G deiin Qatar. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi ...

L'ultimo confronto tra le due rappresentative risale al 26 giugno 2014 quando, ai Mondiale di, il Portogallo si impose di misura. Cronaca con commento e tabellino in tempo reale [ AGGIORNA ...Al Lusail Iconic Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Serbia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Lusail Iconic Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae ...Brasile-Serbia è una partita valevole per la Fase a gironi della competizione Mondiali 2022. Per entrambe le squadre è la partita d’esordio: sono inserite nel Girone H con Svizzera e Camerun. La ...L'ex fuoriclasse del Milan e del Real Madrid, commentatore in Qatar per i Mondiali, è già allo stadio in attesa della sfida tra Brasile e Serbia. (da kaka Instagram) ...