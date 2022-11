LIVE Brasile-Serbia | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Neymar guida i verdeoro | Vlahovic rimane in panchina

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.49che va alla caccia del sesto titolo, a vent’anni dall’ultimo successo nell’edizione nippocoreana.che vuole ottenere il miglior piazzamento della propria storia: il massimo a cui sono arrivati è un ottavo di finale nel 1998. 19.46 La prima partita del girone G ha sancito la vittoria della Svizzera sul Camerun per 1-0. Imperativo sia per ilche per lare in scia agli elvetici. 19.43 Le due squadre si sono incontrate soltanto una volta nella loro storia: era il Mondiale di quattro anni fa, in Russia, quando ilvinse 2-0 sui balcanici. 19.40 La compagine serba chiederà molto ai tre uomini più avanzati nello schieramento: la classe di Tadic unita alla potenza di ...

Stasera su Rai 1 alle 20.00- Serbia Scende in campo questa sera una delle squadre più attese e spettacolari: si tratta della ...Stojkovi punta sulla forza di Mitrovic davanti, Vlahovic inizia in panchina(4 - 2 - 3 - 1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Paquetà; Raphinha, Neymar, ...Il momento del Brasile è arrivato: la squadra di Tite questa sera debutta contro la Serbia in una partita tutt'altro che semplice. Ora, dopo le cadute di Argentina e Germania ...Esordisce ai Mondiali in Qatar un'altra grande favorita per la vittoria finale. Con la gara tra Brasile e Serbia si chiude la prima giornata della rassegna iridata. Tite manda in campo una squadra sup ...