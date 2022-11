LIVE – Brasile-Serbia 2-0 | Mondiali Qatar 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 novembre 2022) Al Luisail Iconic Stadium è tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della prima giornata del girone G del Mondiale di. Ad affrontarsi sono i verdeoro di capitan Neymar, tra i favoriti alla vittoria finale, contro i meno quotati est europei del Ct Dragan Stojkovic. Il fischietto del match di oggi sarà l’iraniano Alireza Faghani. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Si gioca alle 20:00 di giovedì 24 novembre. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F52-0 (62? e 73? Richarlison) 75? – Dentro Rodrygo e Fred al posto di Paqueta e Vinicus. Inevitabilmente Tite pensa quantomeno ad amministrare il vantaggio. 73? – Cross di Vinicius Junior per Richarlison, ...