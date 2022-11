LIVE Brasile-Serbia 2-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | secondo tempo spettacolare dei verdeoro che la vincono grazie a una doppietta di Richarlison

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.00 Debutto più che convincente del: dopo un primobloccato, la squadra di Tite si è esibita in unstrabiliante, che non ha lasciato scampo ai serbi. Autore dei due gol è, il primo con un semplice tap-in a porta sguarnita dopo un tiro di Vinicius, ilcon il gol più bello sin qui deiin mezza rovesciata. Inoltre ilha colpito due legni con Alex Sandro e Casemiro. Preoccupazione per Neymar, uscito anziper un problema fisico. FINISCE QUI IL MATCH!2-0! 90’+6 Cercato con un campanile Vlahovic, la punta della Juve scivola pressato da Thiago ...

Al Lusail Iconic Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali tra e Serbia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Lusail Iconic Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar tra e ... palla persa a centrocampo da Danilo ma la difesa si chiude prontamente 9' circolazione palla del, imbucata di Casemiro per Neymar ma nel traffico in area non trova lo spazio per calciare 6' ... Il Brasile sblocca meritatamente la gara contro la Serbia. Al 63' giocata importante di Neymar a metà campo, entra in area e allarga sulla destra per Vinicius Jr. L'esterno del Real calcia di prima in ...