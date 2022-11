LIVE Brasile-Serbia 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | spinge la Serbia alla caccia del pari

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70? OCCASIONE! Dagli sviluppi di un corner ddestra, spizza Milinkovic per un compagno, ma Danilo prima e Marquinhos poi salvano con due interventi prodigiosi la porta di Alisson. 69? Prova Milenkovic di testa, palta. 68? Radonjic crossa dsinistra, Casemiro spedisce fuori il pallone. 67? Due contro uno mal gestito dai brasiliani: prima Neymar sbaglia il controllo e perde il tempo di gioco, poi Vinicius conquista di nuovo il pallone ma nel momento di calciare scivola goffamente. 65? Doppio cambio: escono Lukic e Mladenovic, dentro Lazovic e Dusan Vlahovic. 64? Ammonito Lukic per proteste. Neymar dribbla con una finta mezza difesa serba, il pallone diventa buono per ...

