LIVE Brasile-Serbia 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | sostituito Neymar | sospetto infortunio per lui

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA81? TRAVERSA DI CASEMIRO! Azione stupenda dei brasiliani iniziata da Raphinha che dalla destra serve Casemiro. L’ex Real prova il tiro a giro dalla distanza, per fortuna dei serbi il pallone si infrange sulla traversa. 79? Fuori anche, non al meglio, che fa posto ad Antony. 78? Esce l’uomo che sta decidendo la partita, Richarlison, che fa spazio a Gabriel Jesus. 77? Grandissimo intervento di Milenkovic su Rodrygo in piena area di rigore. 75? Ecco i primi cambi di Tite: fuori Paquetà e Vinicius, dentro Fred e Rodrygo. Assist d’esterno col destro meraviglioso di Vinicius dalla sinistra, si sistema il pallone la punta del Tottenham e con una spaziale mezza rovesciata spacca la porta. Doppietta per lui, la terza di quest’anno in nazionale. 73? RICHARLISONNN!! GOL SPETTACOLARE! ...