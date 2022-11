Linate - Dateo | ultimi ritocchi Sabato il viaggio inaugurale

Sabato, infatti, aprono le prime sei stazioni della linea blu che collegano l'aeroporto dicon piazzale, passando per le fermate Repetti (che collega il quartiere Forlanini con il resto ...Nel weekend, infatti, aprono le prime sei stazioni che collegano l'aeroporto dicon piazzale, passando per le fermate Repetti, Stazione Forlanini, Argonne e Susa. L'inaugurazione è ...Finalmente ci siamo. Dopo sette anni di lavori, con ritardi accumulati a causa dell’emergenza sanitaria, si potrà viaggiare sulla metropolitana M4, almeno lungo il primo ...A partire da sabato 26 novembre si potrà viaggiare sulla metro M4, la nuova linea blu milanese che collegherà l'aeroporto di Linate con piazzale Dateo, passando per le fermate Repetti, Stazione Forlan ...