Lilelo | il futuro del turismo sostenibile e glamour in Italia

(Di giovedì 24 novembre 2022) La moda del momento si chiama glamping. Un termine che mette insieme le parole camping e, ed è l’esperienza adatta a chi vuole soggiornare a contatto con la natura senza rinunciare agli agi. Con(si pronuncia “alla francese”, con l’accento sulla o), nel cuore del Monferrato, Marco e Claudia hanno realizzato una struttura incredibile ed eco-friendly, con tre casette indipendenti concepite nel rispetto della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico.è l’acronimo di Little Leisure Lodge, che tradotto suona più o meno come “piccole casette per il tempo libero”. Costruiti con materiali naturali e perfettamente inseriti nel territorio circostante e nella tradizione contadina della campagna piemontese, questi particolari alloggi garantiscono, grazie anche alla cura di ogni piccolo dettaglio, il relax in mezzo ...