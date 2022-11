L’evoluzione dell’edilizia sanitaria in Italia

Leggi su newsagent

(Di giovedì 24 novembre 2022) Gli ospedali e le strutture sanitarie sono cambiati nel tempo per rispondere alle diverse esigenze della comunità e aldella tecnologia e della scienza. Come insegna l’etimologia del nome “hospes” (ospite, dal latino), che suggerisce un’idea di accoglienza caritatevole propria delle prime strutture con questa funzione, gli spazi adibiti al servizio sanitario dovrebbero ospitare tutti i bisognosi in edifici sufficientemente equipaggiati e larghi da evitare il contagio. In, l’edilizia e l’urbanistica sono oggi regolate da diverse leggi e norme, spesso tra loro correlate. Nello specifico, un edificio ospedaliero deve, prima di tutto, rispettare quanto prescritto in materia di antincendio, per la quale c’è anche una regola apposita per le strutture pubbliche e private (DM 18/09/2002). Come per altre costruzioni, poi, si deve seguire ...