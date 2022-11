(Di giovedì 24 novembre 2022) "E' cominciata la fase, abbiamo due mesi di tempo in cui abbiamo il tempo e la possibilità diper la costruzione delPd. Non ci sarà congresso senza una fase ...

Agenzia ANSA

Lo dice il segretario del Pd Enricoin direzione. .'Le elezioni anticipate sono state un danno' anche perchè 'hanno portatole scelta di agenda sociale, e in particolare sul salario minimo, che erano state presentate dal ... Così Enricoin ... Letta, al via percorso costituente, sciogliere nodi per nuovo Pd - Ultima Ora Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Le elezioni anticipate sono state un danno" anche perchè "hanno portato via le scelta di agenda sociale, e in particolare sul salario minimo, che erano state ...A causa dell'innalzamento delle temperature, quei virus potrebbero avere presto via libera. Lo sostengono degli scienziati ... materia organica congelata fino a un milione di anni - si legge nel pre ...