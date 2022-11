L’Eredità | chi ha vinto oggi | campione | montepremi e parola della ghigliottina di giovedì 24 novembre 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 24 novembre 2022) Siamo nel bel mezzosettimana, il freddo è finalmente arrivato, anche, al caldo delle proprie case e di mercoledì, ci sarà il classico e imperdibile appuntamento con il quiz game, il programma che tiene compagnia al pubblico subito dopo La Vita in Diretta di Alberto Matano. Per via dei Mondiali in Qatar, però, i palinsesti sono stravolti e Flavio Insinna, al timonetrasmissione, entrerà nelle case degli italiani alle 18.10, per poi lasciare la linea al TG1 alle 19.20. Una versione ‘ridotta’, ma un appuntamento imperdibile. La sfida, a colpi di giochi e domande di cultura generale (ma non solo), si preannuncia agguerrita, ma solo una persona riuscirà ad arrivare fino alla fine. A sedersi di fronte al padrone di casa per lae a sperare di vincere. L’obiettivo è ...