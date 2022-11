Leo Messi | il dramma-Argentina? Colpa della maledizione di Maradona

(Di giovedì 24 novembre 2022) C'è qualcosa di incredibilmente mistico nelle faccende argentine legate al pallone. Per settimane abbiamo raccontato la rava e la fava, abbiamo mostratoche arringa i suoi primafinale di Copa America e «guardate che leader!», abbiamo dato volentieri all'Albiceleste i gallonifavorita insieme al Brasile, ci siamo coccolati uno per uno i sudamericani, da Lautaro e Di Maria in giù. Poi, all'atto pratico, eccoli lì i pulcini bagnati, assai disinvolti e sfortunati nel primo tempo contro l'Arabia Saudita, totalmente paralizzati dalla paura nel secondo, quando gli avversari, tatticamente davvero benin campo, hanno aumentato di molto la carica agonistica (diciamo pure che hanno picchiato come fabbri) e si sono trovati di fronte la "solita" armata Brancaleone, quella di ...

... Salvini e Calderone, il viceministroe il sottosegretario Mantovano - tutti suonano lo stesso ... Mancano all'appello 8 - 9 miliardiin fila gli addendi, il risultato è che mancano all'appello ...Proprio come quella die compagni, si tratta di una sconfitta assolutamente inattesa e che fa parecchio rumore. E rischia di complicare il percorso dei tedeschi, ora quasi costretti a ...Nel giorno della disfatta dell’Albiceleste contro l’Arabia Saudita, per una volta il protagonista non è Leo Messi – nonostante il suo gol su rigore – ma Salem Al-Dawsari, autore del super gol vittoria ...Columnist d'eccezione per La Nacion, Javier Zanetti ha provato a spiegare come si esce dall'incubo di una falsa partenza al Mondiale, come successo alla sua Argentina, ieri battuta ...