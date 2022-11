Lei è la mamma di una showgirl bellissima | sono identiche | la riconoscete?

Di Arianna Babetto 24 novembre 2022 'L'Eredità' fa il boom di ascolti: grazie a... Il ... e all'amore che ha verso la sua famiglia in cui papà Arturo eAlba sono i suoi principali fan da ...StavoltaElisa non ha esitazioni, èstessa a firmare il contratto del figlio che a dicembre sbarca in Portogallo. Lo tengono nascosto per alcuni giorni a Lagos, una località segreta in ...Sua figlia è una nota showgirl italiana, che ha riscosso grande successo a partire dagli Anni Duemila: notate la somiglianzaPer la prima volta Federico Fashion Style parla della separazione dalla compagna Letizia Porcu. Poco più di un mese fa i due hanno annunciato la fine del loro amore, spiegando però che avrebbero conti ...