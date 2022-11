Lecce | lutto per Marco Baroni | è morto il papà

TeleRama News

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "per mister Baroni: ...Ernesto Abaterusso è morto oggi dopo una lunga malattia. Salentino, nato a Patù nel 1956, è stato anche deputato, eletto nel 1992 e nel 1996 con l'Ulivo, oltre che consigliere della Provincia die consigliere regionale nella scorsa legislatura. Laureato in scienze politiche, è stato anche impegnato nella cooperazione agricola nel settore ortofrutticolo, olivicolo e tabacchicolo. Dal ... Lutto in casa Lecce, è venuto a mancare il padre di mister di Baroni Lutto in casa Unione Sportiva Lecce.La società di Via Col. Costadura ha espresso, sulla pagina ufficiale facebook, con il presidente e tutti i soci, il responsabile dell'area tecnica e l'intera dirige ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...