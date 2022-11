Leao | primo gol al Mondiale I social ironizzano sul rinnovo | “Cash!” | LIVEBLOG

Cristiano Ronaldo sblocca il risultato al 20' su calcio di rigore diventando ilcalciatore a ... al 35' Rafaelappena entrato cala il tris prima del definitivo 3 - 2 al 44' di testa di ...... Joao Felix al 78 eall'80'; per gli africani in gol Ayew al 73 e Bukari all'89'. Per CR7 l'ennesimo record: con il gol di oggi diventa ilgiocatore della storia ad aver segnato in 5 ...da Doha, Pasquale Golia – Il Portogallo rischia, ma alla fine si porta a casa tre punti preziosi in chiave qualificazione. All’esordio in Qatar, la nazionale di Cristiano Ronaldo batte il Ghana per 3- ...Apre Ronaldo su rigore centrando il record di almeno un gol in cinque Mondiali diversi, poi pareggia Andre Ayew prima che Joao Felix e il rossonero Rafael Leao (primo gol in nazionale) riportino ...