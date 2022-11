(Di giovedì 24 novembre 2022) Il presidente franceseper finanziamento illecito della suadel 2017. A riportare la notizia, ripresa in breve tempo da tutti i media francesi e non smentita dall’Eliseo, è il quotidiano Le. L’inchiesta, a quanto si legge, è stata aperta a novembre e riguarda i legami trae la società di consulenza McKinsey, a cui il presidente avrebbe affidato incarichi in maniera poco limpida in cambio di un sostegno economico occultocorsa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Proprio ieri in una lunga intervista alla ministra degli Esteri, Catherine Colonna, ... Dalle elezioni di giugno,Macron è un presidente senza maggioranza parlamentare, il suo governo ...Al momento non è previsto" un colloquio tra Meloni eMacron a margine del G20 a Bali, "ma ... Parigi: "Roma avrà conseguenze" Sempre ieri, in serata, la rivista Leha pubblicato un'... Le Parisien: “Emmanuel Macron indagato per finanziamenti illeciti alla campagna elettorale” Le parquet national financier a confirmé jeudi l'ouverture de deux informations judiciaires en octobre pour tenue non conforme des comptes de campagne et favoritisme et recel de favoritisme relatives.Trois juges d’instruction enquêtent sur des soupçons de financement illégal des campagnes victorieuses d’Emmanuel Macron. Le cabinet McKinsey est visé.