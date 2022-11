LBA e i club della Serie A in campo contro la violenza sulle donne

(Di giovedì 24 novembre 2022) La Lega Basket e iA scendono inper sostenere la Giornata Internazionalelain programma venerdì 25 novembre. Il progetto, che segue un format lanciato dalla società Derthona Basket Tortona, prevede una campagna di comunicazione digital e una specifica sui campi di gioco nelle gare del prossimo week end per sensibilizzare il grande pubblico sui principi e i valori di uguaglianza e non discriminazione manifestando il proprio NO allain ogni sua forma e in particolare. La campagna si lega alla triste storiagiovane ragazza iraniana Mahsa Amini picchiata a morte dalla polizia “morale” iraniana perché dal velo ...

Pianetabasket.com

Tagscampionato. conferenza stampaLa presentazione di Deshawn Stephens Questa mattina nellaHouse societaria di via Nenni il general manager Federico Pasquini ha presentato ai giornalisti di televisione, ......concentramento della fase a gironi della IBSA Next Gen Cup grazie alla collaborazione tra, ...alla sua quarta edizione la Next Gen Cup è il torneo riservato alle formazioni Under 19 dei 16di ... LBA e i club della serie A contro la Violenza sulle Donne In occasione del 25 novembre il Club ha proposto una call to action che Legabasket ha condiviso e diffuso a tutte le altre Società ...Si dividono le strade della UnaHotels e della guardia canadese classe '94: il comunicato del club biancorosso REGGIO EMILIA - Si separano le strade di Reggio Emilia e Kassius Robertson, guardia canade ...