Lavoro | la ministra Calderone | «Reddito di cittadinanza? Non possiamo permetterci di lasciare fuori i giovani»

Leggi su open.online

(Di giovedì 24 novembre 2022) L’intervento suldiper le persone che possono lavorare, introdotto in manovra, «pone l’accento sul cuore del problema, che non è la disattenzione nei confronti di chi è in difficoltà. L’attenzione è nei confronti dei soggetti tra 18 e 59 anni, una platea su cui bisogna intervenire per accompagnare alquante più persone possibili. Non cipermettere come Paese diun’intera generazione di». Sono le parole delladele delle Politiche Sociali, Marina, ospite a Rcs Academy. La priorità è quindi «colmare i gap evidenti», ha spiegato, sottolineando l’importanza di una formazione nel mercato dele di «uno stretto ...