Lavoro | Fast-Confsal | “Aggressioni a conducenti e personale ferroviario emergenza sociale”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – “Bisogna porre la lente di ingrandimento su quello che è diventato un problema”. È l’appello che arriva da Bologna durante la fiera “Ambiente” da-Confederazione Generale Sindacato Autonomo dei Lavoratori: “Chiediamo che questo problema venga considerato di sicurezza sul– spiega Pietro Serbassi, Segretario Generale– come prevede la legge, modificando i documenti di valutazione dei rischi (Dvr) con responsabilità anche del datore di. Serve anche una partecipazione dei ministeri interessati non solo quello dei trasporti, ma anche del ministero dell’Interno con cui è stato firmato lo scorso anno un protocollo rimasto ad oggi lettera morta. Serve riattivarlo con un osservatorio per provare a mitigare gli ...