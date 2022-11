Laterale la cultura? Laterale sarà la politica

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 24 novembre 2022) Mi dicono che scrivo di argomenti laterali, ossia di argomentili (ebbene sì,le come sinonimo di marginale). Forse lo dicono per il mio bene: interessandomi a cose poco interessanti come i libri finisco col risultare poco interessante anch’io. Pazienza. Sono andato a Milano per conoscere Sossio Giametta, grande filosofo di piccola notorietà perché il tempo che Cacciari impiega strepitando in tv lui lo impiega scrivendo. Il nonagenario Maestro mi accoglie al sesto piano di un palazzone della periferia ovest, in un’abitazione di due sole stanze. “Parva sed apta mihi”, mi dice subito in latino, lingua ben più che marginale, morta. In realtà la sua vera casa si trova a Bruxelles, dove ha lavorato per tanti anni, e questo è solo l’appoggio italiano. La mia visita non ha secondi fini, non intendo intervistarlo, non vorrei nemmeno scriverne. E’ ...