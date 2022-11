L' asse Arabia Saudita-Cina con sguardo su Milano

Leggi su panorama

(Di giovedì 24 novembre 2022) A metà novembre, la stampa cinese ha riportato la notizia che funzionari sauditi e cinesi stanno pianificando un incontro per il Presidente cinese Xi Jinping durante il vertice nel Regno dell'da tenersi entro la fine del 2022. La visita, prevista per la seconda settimana di dicembre, è stata a lungo pianificata ma fino ad oggi non ha ancora avuto luogo. Parlando del viaggio in termini generali, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato che Pechino «attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazionie pone l’come una priorità nella politica diplomatica generale della». É evidente però come questo il viaggio di Xi sia una risposta alla visita del presidente statunitense Joe ...