Lando Buzzanca ricoverato al Gemelli | situazione tragica | la denuncia del medico | “Come sta grazie alle “cure” in Rsa”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 24 novembre 2022)al momento sarebbe in uno stato psico fisico drammatico. L’attore, che fino a poco tempo fa era vigile, camminava e parlava lucidamente, ora sarebbe il fantasma di sé stesso e questo non sarebbe dovuto solo ad un tracollo fisico ma anchenon del tutto idonee, secondo alcuni pareri, ricevute negli ultimi tempi.d’urgenza al, le parole delA parlare è ilFulvio Tomaselli a Repubblica, che segue l’iter clinico dell’attore aldove al momento si trovaqualche mese fa è caduto dalla carrozzina nell’osa in cui vive. “Non mi ferma la privacy, ma il rispetto per una icona ...