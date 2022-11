Lando Buzzanca ricoverato al Gemelli | le sue condizioni di salute sono peggiorate

, il disperato appello dal suo ricovero: 'Ho perso 30 chili, fatemi tornare a casa mia!' - guarda LO SFOGO DEL MEDICO - Ma ora arriva lo sfogo del medico di fiducia di, il dottor ..."Rannicchiato in un letto scheletrico, sfinito e drammaticamente lucido". Così il dottor Fulvio Tommaselli , medico dell'attore palermitano, definisce lo stato dell'87enne. Un'accusa contro la residenza per anziani dove l'attore è stato ricoverato a fine 2021. "Le amorevoli cure dichiarate nel ricovero in Rsa dal 27 ...Lando Buzzanca "Ora sta peggio, un anno fa parlava e camminava, ora è scheletrico e rannicchiato in un letto”. Sono le parole che Fulvio Tomaselli, medico di fiducia dell'attore, affida a un post su ...Denutrito e con piaghe da decubito: così viene descritto dal medico e dalla compagna Lando Buzzanca, oggi ricoverato al policlinico Gemelli dopo un ...