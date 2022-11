L’allarme dagli Usa | “Putin potrebbe usare armi chimiche in Ucraina”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 24 novembre 2022) ROMA – Il presidente russo Vladimirinprima di ricorrere a un confronto nucleare con la Nato se le sue truppe continueranno a perdere terreno nel Paese: lo ritengono funzionari dell’amministrazione Biden citati da Politico. Questi timori – secondo sei persone bene informate, inclusi funzionari del governo e del Pentagono – giungono mentre Washington cerca di assicurarsi che gli alleati siano preparati a un evento del genere e preme affinche’ nuove risorse e investimenti vengano dedicati alla produzione di sistemi di rilevamento di sostanze. Gli Stati Uniti non dispongono di informazioni che suggeriscano l’imminenza di un simile attacco in, sottolinea il quotidiano statunitense: In realtà, ...