L’Africa fin qui male al Mondiale | perde anche il Camerun | zero vittorie e zero gol segnati

(Di giovedì 24 novembre 2022)in difficoltà. È cominciatoilper le squadre africane: quattro partite, nessuna vittoria, due sconfitte e due pareggi e neun gol segnato. Questa mattina ildi Anguissa è stato battuto 1-0 dalla Svizzera che non ha fatto nulla di trascendentale ma comunque ha costruito più degli africani e avrebbe potutoraddoppiare. Gol di Embolo, sviz, che non ha esultato perché è nato in. Lunedì il Senegal si è arreso all’Olanda e poi i due pareggi di Marocco e Tunisia contro Croazia e Danimarca. Tutti pareggi senza gol. Mentre il calcio asiatico ha potuto festeggiare i due exploit di Qatar 2022 con i successi dell’Arabia Saudita sull’Argentina e del Giappone sulla Germania, due ...

In realtà mi è sembrata una partita più che dignitosa, specialmente nel primo tempo, soprattutto per merito del Marocco che conferma l'ottima figura rimediata dall'Algeria qui.