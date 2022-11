“L’aeropittura fantastica di Giulio D’Anna” l’esposizione sull’artista a Monza

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 24 novembre 2022) LeoGalleris ospita dal 26 novembre 2022 al 14 gennaio 2023di– Nel 1927si reca, in qualità di giornalista, alla Biennale di Reggio Calabria. Qui conosce Mino Somenzi, uno degli autori del Manifesto del. Da lui apprende i concetti di questa forma d’arte capace di raccontare la terra dal cielo. Dal 1928 al ’31si esprime in quella che rimarrà celebre come “l’ Aeropittura”, una sua interpretazione personale e originale del Manifesto. Poi continuerà a dipingere restando aderente a quelle norme e canoni scritti e condivisi ...