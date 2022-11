La street artist Laika omaggia le donne iraniane con nuova opera

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – All’alba del 24 novembre, alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro leè apparso un nuovo poster di. L’a mascherata è tornata sui muri della città di Roma, in via Torino (angolo via Cavour), con un’omaggio alle. “Ho scelto questa data per dire la mia su ciò che accade in Iran, per supportare leche lottano contro il regime islamico, per la loro libertà, a costo della vita. Ho simbolicamente affisso l’lungo il percorso della manifestazione nazionale, del 26 novembre, organizzata dal movimento ‘Non una di meno’ per dedicarla a tutt* coloro che scendono in piazza. Non c’era cornice più adatta”, ha dichiarato la...