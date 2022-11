La Russia sta implodendo? Il rischio caos  e la «profezia di Dwight Eisenhower»

Corriere della Sera

Confermando che il suo perimetro di azione, pensiero e valorinell'ampia terra tra il 'chi se ne frega', lo 'a me che me ne viene' e il 'farsi coinvolgere il meno possibile'.Ma oggi l'Uevalutando un riavvicinamento a Pechino, dopo un lungo periodo di contrasti e ... Inoltre Michel porra' certamente la questione dellae della guerra ucraina, proabilmente ... La Russia sta implodendo E dobbiamo sperarlo o temerlo La "profezia di Eisenhower" Mosca: “Colpiamo infrastrutture in risposta ad armi occidentali”. Poco dopo le parole di Zelensky è arrivata la replica della Russia Questo è un chiaro crimine contro l’umanità“, ha tuonato il preside ...C'è confusione sul concetto di paesi sviluppati e in via di sviluppo. Una cosa non di poco conto dato che alla Cop 27 si è raggiunto un accordo su un fondo globale per "perdite e danni" che darà assis ...