La Russia inasprisce le leggi contro la "propaganda Lgbt"

Laha inasprito le leggi contro la comunità Lgbt. La Duma, camera bassa del parlamento ha definitivamente adottato una legge che prevede multe fino a 10 milioni di rubli (160 mila euro) per quella ...La guerra del gas s'S'intanyo la guerra del gas tra Unione Europa e. Da un lato la Commissione Ue ha deciso di proporre un strumento per limitare il prezzo del gas: è '...Milano, 24 nov. (askanews) - La Russia ha inasprito le leggi contro la comunità Lgbt. La Duma, camera bassa del parlamento ha ...La Duma di Stato russa ha approvato giovedì in terza e ultima lettura una riforma che inasprisce e amplia le pene contro chi diffonde contenuti LGTBI, con misure che non si estendono più solo ai minor ...