La Rotta del Rum di Ambrogio Beccaria ha raggiunto Guadalupa

(Di giovedì 24 novembre 2022) “Sono stanchissimo, ma ho addosso l’adrenalina di questi ultimi giorni per difendere la posizione e ora finalmente mi siederò al ristorante dove spero di mangiare una bella aragosta” cosìracconta al Foglio le sue prime sensazioni da uomo di terra poche ore dopo essere arrivato secondo nella Class 40 alladel Rum, la più importante traversata atlantica in solitario: da Saint Malò alla: sullaideale 3.542 miglia, quasi seimila e seicento chilometri (in realtà più di quattromila), in quattrodici giorni, sette ore, ventitré minuti e quarantotto secondi., milanese, 31 anni, con questo secondo posto ha ottenuto uno dei risultati più importanti di sempre nella storia della vela italiana che attraversa gli oceani. ...