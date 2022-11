La Presidente del Consiglio | Giorgia Meloni | “530 milioni ai Comuni per le spese energetiche”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 24 novembre 2022) Bergamo. In collegamento da Roma, dove si trova per seguire le fasi di scrittura della nuova Manovra di Bilancio, la Premier, intervenuta alla 39esima assemblea nazionale dell’Anci, che si avvicenda ai 20 Ministri e Sotto Segretari che hanno partecipato alla tre giorni: “Mi dispiace aver interrotto il dibattito sulla guerra e ci tengo a ribadire il fatto che il Governo sarà sempre schierato a fianco dell’Ucraina. Il Governo è nato in un periodo particolare, periodo che prevede scadenze complesse come la Legge di Bilancio, alla quale stiamo lavorando al massimo della velocità consentita”. “Nella relazione programmatica che ho fatto solo qualche giorno fa, ho inserito come priorità la volontà di restituire una nuova centralità aiche sono i veri i custodi delle nostre mille specificità e oggi più di ieri la presenza ...