La Pony Coupe di Hyundai rinasce con Giugiaro

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 24 novembre 2022) Prepariamoci ad un grande ritorno.ha annunciato che presto arriverà una nuova versione della concept car, la quale negli anni è stata fonte d’ispirazione per molti modelli dell’azienda sudcoreana. Il suo debutto è avvenuto nel 1974. In quell’epoca,non era ancora famosa in tutto il mondo. Puntò così su una collaborazione