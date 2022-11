' La Pantera siamo noi' | gli studenti e quel sogno lasciato a metà per un brusco risveglio

... di proteste e di creatività." Nel mirino dellail disegno di legge dell'allora ministro dell'istruzione Antonio Ruberti ed in particolare l'ipotesi di privatizzazione e il degrado della ...la puntata numero 11 di Ossi di Seppia , intitolata Lanoi è disponibile in streaming su RaiPlay a partire da mercoledì 23 novembre, mentre va in onda in seconda serata su Rai 3 venerdì ...E’ il 15 gennaio 1990. L’occupazione della facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza segna la nascita del movimento della Pantera. Gli studenti di ...Il 23 novembre arriva su RaiPlay l'undicesimo episodio della docu-serie: Ermanno Taviani il movimento studentesco Pantera, nato a Palermo nel 1989.