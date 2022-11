La pagella degli ' italiani' ai mondiali | Leao a segno è da 7

Leggi su agi

(Di giovedì 24 novembre 2022) AGI - Il milanista Rafael, entrato nel finale, segna il gol del momentaneo 3-1del Portogallo sul Ghana, rivelatosi poi decisivo. Il portiere interista Andrè Onana e il 'cervello' del Napoli, Andrè Zambo Anguissa, si sono messi in mostra nella sfortunata prova del Camerun contro la Svizzera. Sufficienza per l'altro camerunense, Honga del Verona, e per il granata Ricardo Rodriguez tra gli elvetici. Nel pareggio a reti bianche tra Uruguay e Corea del Sud si conferma il difensore del Napoli Kim Min-Jae, sufficienti l'altro azzurro Mathias Olivera, il romanista Matias Vina e il laziale Matias Vecino nelle file della Celeste. PORTOGALLO-GHANA(PORTOGALLO) 7: Può sorridere il milanista che entra al 77mo e ci mette meno di 3 minuti per segnare il suo primo gol ad un mondiale. Accelerazione fulminante sulla corsia di sinistra dove riceve e scarta ...