La giuria di Milly si spacca | guerra tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ultimo tango a “Ballando con le Stelle” fra: “Mi fa sorridere, Biagiarelli faceva il compitino”, “Inelegante sparlare dei colleghi”. Durante l'attuale edizione del dancing show di Rai1, le due giurate si sono punzecchiate più volte e non solo in merito alle performance dello chef di “E' sempre Mezzogiorno” Lorenzo Biagiarelli, eliminato dal programma sabato scorso (ad esempio, il caso Montesano le ha viste su fronti opposti). A luci spente, ma taccuini aperti, la famosa maestra di ballo ha dichiarato a una rivista: “Mi fa sorridere quandoentra nel merito dei miei giudizi tecnici, è come se io correggessi a lei la grammatica, non mi permetterei mai perché non ho studiato la lingua italiana a scuola”. Poi ha ribadito il giudizio negativo sul fidanzato di ...

Ultimo tango a "Ballando con le Stelle" fra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith: "Mi fa sorridere, Biagiarelli faceva il compitino", "Inelegante sparlare dei colleghi". Durante l'attuale edizione del ...