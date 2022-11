La Fortezza apre le porte per il weekend dedicato ai matrimoni ed alle cerimonie VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTenuta Lale suenel prossimoper accogliere tutti coloro che vorranno partecipare alla due giorni dedicata al wedding, ma più in generale. Sabato e domenica, 26 e 27 novembre quindi, presso gli splendidi scenari de La, a Torrecuso ci saranno workshop, abiti,stimenti, catering e bomboniere in esposizione per le coppie che si apprestano al grande passo e per quanti nel prossimo anno dovranno celebrare un avvenimento particolare che deve restare scritto in modo indelebile nel proprio libro dei ricordi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.