Calciomercato.com

Non ha vissuto mai nell'ombra, si è anche nutrito di questo dualismo e adesso chedi essere ...contro Modric e Brozovic (l'avevo visto in splendide condizioni 10 giorni fa in Milan -...Il centrocampista della, ma per sua fortuna l'interpretazione dell'arbitro Rapallini è quella corretta, vale a dire un tocco sì netto, ma su una palla che arriva inattesa. Dunque ... La Fiorentina rischia l'emergenza sugli esterni: Boga in cima alla lista dei desideri ma... Finita qui No. Pure il «Davide Astori», sede per gli allenamenti della Fiorentina, scomparirà. E anche un ulteriore campo di pallone per l’attività dilettantistica — parliamo di quello del calcio a 7 ...Un concorso con il quale tutti i tifosi potevano disegnare una maglia della Fiorentina, la quarta e proporla Si è conclusa oggi la curiosa kermesse che ha messo di fronte tutti i tifosi viola che si s ...