La Feldi si rilancia in Champions League | battuti i serbi del Loznica

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLaEboli si rialza con una vittoria di carattere contro idel-Grad 2018. In una gara quasi mai in discussione dal punto di vista del gioco, i ragazzi di Samperi si impongono per 2-0 grazie alle reti di Calderolli e Baroni. I rossoblù ottengono i primi tre storici punti nell’Elite round di UEFA Futsale si giocheranno il passaggio del turno nell’ultima giornata contro i vice campioni d’Europa dello Sporting Lisbona. Per le volpi da registrare anche 4 legni colpiti, mentre gli avversari sprecano l’occasione di riaprire la gara fallendo un tiro libero a tre minuti dalla fine. PARITA’ – Lain questo secondo appuntamento dell’Elite Round deve fare a meno di capitan Dalcin acciaccato, Selucio e Venancio ...