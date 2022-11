(Di giovedì 24 novembre 2022) Inper Movieplayer.it, ecco ildelLa, in arrivo nelle sale dal 12 gennaio. Ildi animazione Lasarà presentato il 25 novembre in anteprima durante la terza edizione di Heroes InternationalFest, e inper Movieplayer.it potete vederne il. Il lungometraggio diretto da Caroline Origer debutterà in anteprima durante il Festival che si terrà alla Casa del Cinema di Roma che celebra gli artisti e i professionisti del settore, e sarà poi distribuito al cinema il 12 gennaio 2023 grazie a Plaion Pictures. IlLa, è un'opera europea ...

Movieplayer

... 2022) giovedi 24 novembre per la regia di Jacques Molitor; 'Demigod: The Legend Begins' (Taiwan, Fantasy 2022) venerdi 25 novembre per la regia di Chris Huang Wen Chang e 'La' (...... thriller italiano di Aldo Juliano, l'horror Wolfkin di Jacques Molitor (Belgio - Lussemburgo), il fantasy taiwanese Demigod: The Legend Begins di Chris Huang Wen Chang e La, ... La Fata Combinaguai: il poster del film animato in esclusiva In esclusiva per Movieplayer.it, ecco il poster del film animato La Fata Combinaguai, in arrivo nelle sale dal 12 gennaio.Roma, 22 nov. (askanews) - DAl 24 al 26 novembre alla Casa del Cinema di Roma è in programma la terza edizione di "Heroes International film festival", festival delle maestranze, che celebra artisti e ...